В Москве 6-9 июля пройдут дни иранского кино

Фильмы можно будет посмотреть бесплатно по предварительной регистрации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фильмы, представляющие современный иранский кинематограф и анимацию, вошли в программу "Дней зарубежного кино", которая с 6 по 9 июля будет посвящена Ирану. Бесплатные показы пяти картин, среди которых "Хэнасс", "Виллы" и "Сара и Аида", пройдут в московском кинотеатре "Иллюзион", сообщили во вторник в пресс-службе Роскино.

"С 6 по 9 июля все поклонники иранского кинематографа смогут посмотреть фильмы иранских режиссеров в кинотеатре "Иллюзион". Мероприятие является частью проекта Роскино при поддержке Минкультуры России "Дни зарубежного кино". Картины познакомят зрителя с темами, волнующими современных иранских кинематографистов", - говорится в сообщении.

Зрители увидят драму режиссера Мазияра Мири "Сара и Аида" о двух близких подругах, которая получила награду как лучший азиатский фильм на 10-м Международном кинофестивале в Джайпуре, а также комедию Кавеха Сагабзаде "Романтическая история Имада и Туби". Внеконкурсный показ фильма состоялся на 44-м Московском Международном кинофестивале в 2022 году. Также в программе представлены лента Мунира Гейди "Виллы" о периоде Ирано-иракской войны, основанная на реальных событиях драма Хоссейна Дараби "Хэнасс" о жизни молодого иранца, работавшего в ядерной отрасли страны и погибшего во время теракта, а также анимационный мюзикл "Лупту" режиссера Аббаса Аскари.

Церемония открытия Дней иранского кино состоится 7 июля. Все фильмы можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации, их покажут на языке фарси с русскими субтитрами.

"Дни зарубежного кино" - проект Роскино при поддержке Минкультуры РФ, который знакомит широкую российскую аудиторию с современным кино Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран СНГ. В течение 2023 года проходят кинопоказы зарубежных фильмов в российских городах. Уже состоялись Дни индийского кино в Москве и Дни узбекского кино в Санкт-Петербурге.