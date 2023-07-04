В Москве новый кинотеатр "Музейный" откроется драмой о забытых звездах Голливуда

На площадке будут выступать кинокритики и исследователи истории кинематографа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "Музейный" покажет посетителям 6 июля трижды оскароносный фильм режиссера Билли Уайлдера "Сансет бульвар" (1950) о трагедии забытых звезд Голливуда. Кинотеатр находится рядом с Музеем Москвы, это его совместный проект с городской сетью "Москино", сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Еще одна арт-площадка, которая не оставит равнодушными любителей кино и ценителей киноклассики, появится в столице. Кинотеатр "Музейный" примет первых посетителей 6 июля. В новом культурном пространстве пройдет показ трижды оскароносной нуар-драмы Билли Уайлдера "Сансет бульвар" (1950) о трагедии забытых звезд Голливуда", - говорится в сообщении.

Каждый сеанс в стенах "Музейного" станет своеобразным арт-показом. На площадке будут выступать кинокритики и исследователи истории кинематографа. В зале на 90 мест, оборудованном по последнему слову техники, планируют показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров и актеров, демонстрировать артхаусное и фестивальное кино, уникальные архивные работы мастеров.

"Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синофилов. У нас будут работать два киноклуба, посвященных авторским фильмам и картинам советского золотого века кино", - приводятся слова гендиректора сети "Москино" Натальи Мокрицкой.

В репертуар площадки также войдут фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других прославленных режиссеров. Зрителям по-новому представят давно любимые творения из советского кинофонда.