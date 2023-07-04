В Москве на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля музыки и кино "Саундтрек"

Мероприятие состоится 8 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Финальный концерт Всероссийского фестиваля музыки в кино "Саундтрек" состоится на ВДНХ в Москве 8 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Моспродюсер.

"В субботу, 8 июля, в 19:00 на ВДНХ состоится финальный концерт четвертого фестиваля музыки в кино "Саундтрек", организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, при участии киностудии "Союзмультфильм" и Московского продюсерского центра", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что фестиваль "Саундтрек" для зрителей - это возможность услышать песни из старых добрых отечественных фильмов и мультфильмов в совершенно новом современном исполнении, а для участников - шанс показать свои музыкальные способности и реализовать экспериментальные формат. В 2023 году наставниками и членами жюри проекта стали известные российские артисты: певец, автор-исполнитель Александр Панайотов, блогер и рэпкор-исполнитель, участник лейбла Black Star Inc Егор ШИП, солист поп-рок группы "Братья Грим" Константин Бурдаев. По итогам двух отборочных этапов в финал прошли девять участников.

Теперь каждому из них предстоит встреча с наставником, репетиции и участие в открытом финальном концерте на одной из главных площадок Москвы. На концерте 8 июля финалисты "Саундтрека", звездные наставники и специальные гости исполнят самые известные песни из картин Киностудии им. М. Горького и киностудии "Союзмультфильм" в авторских аранжировках. В нем также примут участие финалисты и победители фестиваля "Саундтрек" предыдущих лет. В конце пройдет голосование жюри, будет объявлен победитель конкурса и вручены призы.

"Фестиваль проходит при поддержке партнеров: Департамента культуры города Москвы, киностудии "Союзмультфильм", Международного концертного агентства BIGBOOKING, Агентства креативных индустрий "АКИ", Продюсерского центра "Первое музыкальное издательство", музыкального лейбла "Star stone music" и "NCP production", - перечислили в пресс-службе.