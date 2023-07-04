Министры культуры России и Ирана открыли выставку иранского искусства в Москве

Экспозиция является частью проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана" и продлится до 8 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Выставка иранского искусства, посвященная культуре Исламской Республики и достижениям ее креативной индустрии, открылась во вторник в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Официальная церемония прошла при участии министра культуры России Ольги Любимовой и министра культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммада Мехди Эсмаили, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня долгожданная встреча в Москве, мы ждали ее достаточно давно. С 2018 года у нас была вынужденная пауза, но тем не менее, все наши связи восстановились и отражены в этом большом, ярком и очень разнообразном проекте. В России очень много поклонников и иранского кинематографа, и невероятной красоты ювелирных украшений, и, конечно, легендарных ковров и изделий из кожи. Конечно, мы понимаем, что это только частичка той семитысячелетней истории выдающейся страны, к которой мы сегодня можем прикоснуться здесь, в Москве", - сказала Любимова на торжественной церемонии открытия.

Выставка является частью проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана" и продлится до 8 июля. Также во вторник в Малом театре состоится концерт Национального оркестра и Российского национального молодежного симфонического оркестра под руководством иранского дирижера Араша Амини. Кроме того, с 6 по 9 июля все поклонники кинематографа Ирана смогут посмотреть в кинотеатре "Иллюзион" фильмы из программы "Дни иранского кино".

"Нет такого направления в искусстве, в котором не было бы пересечения совместной работы России и Ирана. Надеюсь, благодаря нашей с вами работе, эти проекты, совместные выставки, совместные выступления и гастроли будут только увеличиваться", - добавила министр, поблагодарив иранскую делегацию за визит и подготовку к совместным мероприятиям.

О выставке

Выставка иранского искусства включает в себя несколько разделов. В частности, посетители смогут поближе познакомиться с образцами иранской живописи и художественной каллиграфии, узнать, как оформляются религиозные, поэтические и исторические книги. В экспозиции также представлена традиционная деревянная инкрустация, представляющую собой особый вид мозаики, а также фотографии достопримечательностей республики.

Еще один раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство Ирана - чеканку по серебру, золоту и меди, инкрустацию бирюзой посуды, украшений и декоративных изделий. На выставке представлены керамические вазы, иранские ковры и гелимы, а также экспонаты, выполненные в технике минакари - традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали. Кроме того, посетители смогут побывать на виртуальной экскурсии по крупнейшим музеям и историческим объектам республики, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.

"Представители нашей элиты и интеллектуального сообщества всегда служили своей культурой и искусством человечеству, а наши деятели искусства старались показать величие культуры Ирана", - сказал Эсмаили.

Министр культуры Ирана поблагодарил правительство РФ и лично Любимову за возможность открыть в России неделю культуры Ирана. Он отметил, что президент Ирана Ибрахим Раиси обращает особое внимание на развитие культурных связей с дружественными государствами.

"С учетом развития стратегических и политических отношений с дружественной страной Россией настало время развивать наше культурное взаимодействие. Мы должны развивать культуру и искусство в унисон с развитием политических и экономических отношений наших стран. Я очень надеюсь, что мы тоже в скором времени станем свидетелями открытия "Недели культуры Российской Федерации" в Исламской Республике Иран", - заключил Эсмаили.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран, Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". Организатор - "Росконцерт".