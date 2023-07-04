Путин назвал самоубийством попытки других стран уничтожить русскую культуру

По словам президента РФ, русская культура является частью европейского и общемирового наследия

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Русская культура является частью европейского и общемирового наследия, и уничтожить ее невозможно, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается кампании по отмене русской культуры - мы много на этот счет говорили: и смеялись, и серьезно говорили. Русская, российская культура - она многонациональна и она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", - подчеркнул глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Путин заметил: "Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является". "И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого народа, как российский", - уверен президент РФ.

Обращаясь к одному из участников встречи, он добавил: "А наше с вами дело - просто иметь это в виду и поддерживать тот креативный класс, о котором вы сказали и который на базе того, что нам досталось от предков, генерирует новые достижения".