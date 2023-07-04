В Москве пройдет первый кинопоказ в "Москино музейный" 6 июля

По словам гендиректора "Москино" Натальи Мокрицкой, мероприятие откроется ретроспективой, посвященной моде - "Сансет бульвар"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новое культурное пространство "Москино музейный" откроется для жителей и гостей Москвы, первый кинопоказ состоится 6 июля. Об этом во вторник сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

"Нам очень не хватало такого специального места, где мы могли бы использовать накопленный нами опыт - у нас много киноведов, историков. И они могут рассказывать о нем зрителям. Мы начинаем 6 июля. <...> Мы открываемся ретроспективой, посвященной моде - "Сансет бульвар", - сказала она.

Мокрицкая добавила, что это старое кино - 1940-1950-х годов. После этого неделю будут показывать документальное кино, которое посвящено мифам и кумирам мировой моды.

"Мы действительно верим, что музей - это не только выставки. Это и мероприятия, и театральные события. И вот сейчас мы расширяем свою палитру языков, которыми мы говорим о городе, языком кинематографии. <...> Кино сегодня - это часть неотъемлемого восприятия города", - добавила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

По ее словам, делая выставки в музее, организаторы постоянно прибегали к киноязыку. Сейчас же музей пришел к постоянному сотрудничеству с "Москино". "Для музея это превращается в возможность показывать Москву через кино", - подчеркнула она.