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Филиал Музея Победы под Тверью сделает бесплатным вход для многодетных семей 8 июля

Для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение

ТАСС, 4 июля. Многодетные семьи в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области - "Ставку Сталина" и павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Музея Победы.

"Многодетные семьи 8 июля смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области. <…> Для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение", - отметили в Музее Победы.

Как сообщили в пресс-службе, 8 июля в музее "Ставка Сталина" будет работать выставка "Титаны Ржева", на которой представлены трофеи красноармейцев, взятые в ходе Ржевской битвы. Также гости смогут осмотреть экспозицию музея, где воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны и представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

В павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату гостям также предлагают ознакомиться с военными раритетами и артефактами, найденными на местах боев в Тверской области. 

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