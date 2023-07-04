В Москве 13 июля пройдет зрительская премьера фильма "Жанна Дюбарри"

Показ состоится в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зрительская премьера байопика "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве 13 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"В кинотеатре "Художественный" 13 июля в 20:00 состоится российская премьера исторического байопика режиссера и актрисы Майвенн "Жанна Дюбарри". Мировая премьера прошла на 76-м Каннском кинофестивале, где "Жанна Дюбарри" была выбрана фильмом открытия", - сказали в пресс-службе.

В основе сюжета - история об отношениях французского короля Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри - молодой женщины из рабочего класса, которой удается подняться вверх по социальной лестнице. Главные роли в картине исполнили Джонни Депп, Майвенн, Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски.

"Костюмно-историческое полотно с Джонни Деппом в роли Людовика XV и Майвенн в титульной роли его трагической фаворитки месяц назад произвело большой скандал в Каннах. Пресса сладострастно смаковала интригующее сочетание этих двух личностей. Депп скандально забанен Голливудом, будучи обвинен в побоях жены. Майвенн плюнула в лицо журналисту, посмевшему разоблачить Люка Бессона - отца ее ребенка и фигуранта нескольких дел о сексуальных домогательствах. Публику влечет к себе дурная репутация авторов - и это хорошо для оживления уставшего жанра исторической драмы. Тем более что Майвенн действительно убедительна в виде блудницы с самого дна, вознесенной судьбой на перины королевского будуара и нахально противопоставившей себя тупому и чопорному королевскому окружению" - сказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

Показ пройдет совместно с кинокомпанией Russian World Vision и при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.