ГИТИС проведет Летние школы для студентов в Киргизии и Армении

Тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре, сценической речи и сценическому движению пройдут в течение 10 дней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Летняя школа ГИТИСа начала работу в Киргизии во вторник, 5 июля ее запустят в Армении, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театрального вуза.

"На озере Иссык-Куль на базе санатория "Аврора" стартовала Летняя школа ГИТИСа по актерскому мастерству для студентов театральных вузов Азербайджана и Киргизии. Через пару дней в "Доме писателей" в Цахкадзоре начнутся занятия для студентов театрального вуза Армении", - отметили в пресс-службе.

Тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре, сценической речи и сценическому движению в течение 10 дней пройдут для студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б.Бейшеналиевой и Ереванского государственного института театра и кино. В Киргизии Летняя школа ГИТИСа проходит уже во второй раз, а в Армении - впервые, сообщили в пресс-службе.

"Школа ГИТИСа по методикам театрального образования - это один из важнейших проектов, который, с одной стороны, позволяет нам продвигать традиции классического отечественного театрального образования за рубежом, а с другой стороны, - отстаивать и поддерживать статус ГИТИСа как методического центра в области театрального образования, каковым мы сегодня являемся, причем не только на пространстве СНГ", - привели в вузе слова ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Летние школы ГИТИСа в Киргизии и Армении проходят при поддержке Минкультуры РФ, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.