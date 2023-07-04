"Союзмультфильм" выпустил музыкальный альбом с песнями из "Простоквашино"

Также в детском разделе HiFi-стриминга "Звук" появятся 32 аудио-сказки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Альбом "Музыкальный клад", в который вошли семь песен из мультсериала "Простоквашино", появился в детском разделе HiFi-стриминга "Звук". Также в сервисе появятся 32 аудио-сказки по мотивам анимационных проектов "Союзмультфильма", сообщили в пресс-службе киностудии во вторник.

"В этом году знаменитое "Простоквашино" празднует двойной юбилей: пять лет исполняется новому мультсериалу и 45 лет с момента выхода первой серии классической трилогии "Трое из Простоквашино". Альбом "Музыкальный клад" стал еще одним подарком поклонникам сериала", - цитирует пресс-служба генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.

В плейлист вошли песни, известные не только у детей, но и среди взрослых. В их числе "Песня друзей из Простоквашино", "В небе синем кружится…" и другие. Композиции исполняют озвучившие мультсериал Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, Андрей Тенетко, Антон Табаков, Павел Деревянко, Татьяна Васильева, Алексей Онежен, Иван Охлобыстин, Мигель Керимов, а также специально приглашенные исполнители.

Также в "Звуке" появятся 32 аудио-сказки по мотивам анимационных проектов "Союзмультфильма" "Оранжевая корова", "Тайны медовой долины", "Енотки", "Зебра в клеточку", сообщили представители киностудии.

Мультсериал "Простоквашино", премьера которого состоялась в 2018 году, вдохновлен советским циклом по произведениям писателя Эдуарда Успенского и выполнен в жанре анимационного ситкома. Проект входит в топ-20 самых узнаваемых мультсериалов среди детей от 4 до 15 лет, у мультфильма более 219 млн просмотров на YouTube и более 1,4 млрд просмотров суммарно за всю историю.