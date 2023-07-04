В Калининграде пройдет международный музыкальный фестиваль "Бахослужение"

Мероприятие будет проходить с 22 по 28 июля

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Сочинения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха в исполнении академического хора, органистов, камерного оркестра и саксофониста прозвучат в рамках международного музыкального фестиваля "Бахослужение", который в 22-й раз пройдет в Калининграде с 22 по 28 июля. Об этом ТАСС сообщила Дарья Садченко - руководитель пресс-службы областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, выступающей организатором события.

"В концертном зале Калининградской филармонии XXII международный музыкальный фестиваль "Бахослужение" на неделю вновь соберет талантливых, звездных исполнителей и интерпретаторов музыки великого композитора. Программа этой музыкальной баховской недели позволит слушателям открыть новые грани музыкального наследия великого Баха", - отметила она.

По оценке организаторов фестиваля, своеобразным открытием для многих поклонников творчества Баха станет концерт Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России Льва Конторовича. В исполнении хорового коллектива, его солистов в сопровождении Камерного оркестра Калининградской филармонии с участием лауреатов международных конкурсов органистки Марии Гаврилюк и клавесинистки Анны Ушаковой прозвучат мотеты "Иисус, моя радость", "Хвалите Господа все народы", хоралы, фуги, "Аве Мария" в переложении для хора Конторовича, другие духовные произведения Баха.

Орган с тремя саксофонами и роялем

"Ярчайшим событием фестиваля станет, несомненно, концерт в котором прозвучит его величество орган - этот король музыкальных инструментов, но не один, а в оригинальных ансамблях с тремя саксофонами и роялем. Перед калининградской публикой предстанет ведущий российский саксофонист-виртуоз Сергей Колесов, лауреат многих международных конкурсов, первый в мировой истории русский победитель самого престижного конкурса саксофонистов - международного конкурса имени Адольфа Сакса в Бельгии", - сказала Садченко, заметив, что Колесов буквально ошеломил калининградцев своим талантом и харизмой на открытии фестиваля "Музыкальная весна - 2023". Новая встреча - своего рода подарок ценителям его мастерства.

Сочинения Баха не раз будут звучать в исполнении органа. Это случится на концерте лауреата международных конкурсов, солиста Томской государственной филармонии Дмитрия Ушакова, который впервые примет участие в калининградском "Бахослужении".

Продолжит органную феерию концерт "Вселенная Иоганна Себастьяна Баха" лауреата международных конкурсов, органистки Калининградской филармонии Хироко Иноуэ из Японии. А в концертной программе "Бах и итальянское барокко" вместе с органом будут представлены струнный квартет, клавесин, вокал, труба, флейта.

О фестивале

Фестиваль "Бахослужение" проходит в Калининградской филармонии с 2000 года, в здании которого 40 лет назад установили уникальный акустический орган на 3 600 труб. Это был первый концертный орган в Калининградской области, он появился во многом благодаря народному артисту России, лауреату Государственной премии РФ, признанному интерпретатору Баха Гарри Гродбергу. Ему принадлежала и идея проведения калининградского "Бахослужения", который приурочен всегда ко дню памяти Баха 28 июля. В 2023 году фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ (программа "Всероссийские филармонические сезоны") и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.