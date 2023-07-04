В Тамбовской области на концерте фестиваля "Весь Рахманинов" выступят Мацуев и Герзмава

Фестиваль будет проходить с 14 по 16 июля

ТАСС, 4 июля. Пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава выступят на гала-концерте всероссийского фестиваля "Весь Рахманинов", который пройдет 14-16 июля в Тамбове и в деревне Ивановке Уваровского района. Фестиваль будет посвящен 150-летию со дня рождения композитора и станет главным культурным событием Года Сергея Рахманинова в России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"14 июля на фестивале выступят пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава. Также в гала-концерте примет участие пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов "Eurovision Young Musicians 2018" Иван Бессонов, музыкальный театр "Геликон-опера" под руководством Народного артиста России Дмитрия Бертмана и Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижировать которой будет Народный артист России Валерий Полянский. Именитые музыканты выступят и в музее-заповеднике Рахманинова в Ивановке 16 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни фестиваля под открытым небом, на площади Ленина, планируют организовать зрительный зал на две тысячи мест. По мнению главы региона Максима Егорова, фестиваль вызвал большой интерес у жителей разных регионов России. "Фестиваль "Весь Рахманинов" - значимое событие не только для России, но и для всей мировой культуры. Мы рады встречать на нашей земле прославленных музыкантов", - цитирует его пресс-служба.

Тамбовская область наравне с Москвой стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Мероприятия, посвященные юбилею великого композитора, проходят в течение года.

Программа юбилейных торжеств

Также в программу праздничных мероприятий включено открытие 14 июля выставки из фондов Российского национального Музея Музыки "Сергей Рахманинов. Молодые годы", она пройдет в выставочном зале Тамбовского областного краеведческого музея. На улице Коммунальной, известной как Тамбовский Арбат, 14-15 июля состоится фестиваль креативных индустрий "Арт волки", в эти же даты в Вишневом сквере города Уварово проведут гастрономический фестиваль "Вишневарово", в селе Канино - кубок Тамбовской области по автомобильному спорту "Рахманиновский трофи-рейд-кольцо". 15 июля в селе Стрельцы Тамбовского района организуют фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST".

В Музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" на 16 июля запланирована обзорная экскурсия, презентация концепции развития музея-заповедника на 2023-2033 годы и концепции развития круглогодичной музыкальной Академии для детей.

О Рахманинове

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью. В период с июня по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова был преобразован в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, затем он получил статус заповедника.