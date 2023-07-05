На фестиваль "Спасская башня - 2023" открылась аккредитация для СМИ

Мероприятие пройдет с 26 августа по 3 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Открылась аккредитация на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет на Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"С 26 августа по 3 сентября 2023 года в Москве на Красной площади пройдет XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" <…> Мы рады пригласить представителей СМИ присоединиться к этому грандиозному празднику музыки и света", - сказали в дирекции.

В этом году программа фестиваля будет состоять из девяти вечеров выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и салютов.

В дирекции "Спасской башни" подчеркнули, что фестиваль не имеет аналогов по масштабу, наполнению и зрелищности и каждый год подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта в России, входя в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. "География стран - участниц проекта охватывает все стороны света. Фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями фестиваля стали более 860 тыс. человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 млн человек", - сообщили в дирекции.

Для получения аккредитации необходимо ознакомиться с соответствующими нормативными документами и до полудня 4 августа направить официальный запрос в центр аккредитации фестиваля.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.