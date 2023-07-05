В Московской консерватории состоится концерт "Времена года. Лето"

Произведения Вивальди, Ромеро и других композиторов публике представит оркестр "Виртуозы Москвы"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Программу "Времена года. Лето", состоящую из произведений Антонио Вивальди, Альдемаро Ромеро и других композиторов, представит публике Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" в среду в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"5 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России - Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", - говорится в сообщении. - Оркестр представит эмоциональную программу "Времена года. Лето", состоящую из произведений Антонио Вивальди, Альдемаро Ромеро, Леонарда Бернстайна и Нино Рота".

Организаторы также сообщили, что за дирижерский пульт в этот вечер встанет Арсентий Ткаченко, а солировать будет заслуженный артист России скрипач Алексей Лундин. На концерте прозвучат два произведения Вивальди - "Прогулка с Феллини" и Концерт для струнного оркестра, сюита из мюзикла "Вестсайдская история" Бернстайна, а также "небольшое, но очень яркое произведение венесуэльского композитора Ромеро, известного музыкой, созданной под огромным влиянием бразильской босановы (жанр бразильской популярной музыки - прим. ТАСС)".