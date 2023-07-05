В Музее Победы откроется выставка к 80-летию Курской битвы

Она будет доступна для посещения до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставка "Закат Цитадели", приуроченная к 80-летию Курской битвы, откроется в среду в Музее Победы на Поклонной горе, сообщила пресс-служба музея.

"5 июля 2023 года в Музее Победы откроется выставка "Закат Цитадели". Новая экспозиция, представленная в рамках проекта "Шесть ударов Победы", приурочена к 80-летию начала Курской битвы", - говорится в сообщении.

Центральная тема выставки - технический аспект знаменитого сражения. Экспонаты расскажут о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. В экспозиции будут представлены детали артиллерийско-минометного вооружения, бронетехники, самолетов и оружия. Экспонаты будут дополнены развернутыми комментариями об их использовании в ходе Курской битвы.

"Для боев на Курской дуге было привлечено свыше 2,8 тыс. танков, более 2,2 тыс. самолетов, почти 11 тыс. минометов и орудий. Противостояли этой группировке войска Красной Армии, которые насчитывали почти 30 тыс. минометов и орудий различных калибров, более 5 тыс. танков и самоходных орудий и свыше 3 тыс. боевых самолетов", - приводятся в сообщении слова заведующей экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы и куратора выставки Елизаветы Голощаповой.

Посетители "Заката Цитадели" на мультимедийных дисплеях смогут ознакомиться с архивными фотографиями, документами и другими артефактами, связанными со сражением.

Выставка будет открыта для посещения с 5 июля по 31 декабря 2023 года. Генеральный информационный партнер выставки - информационное агентство России ТАСС.