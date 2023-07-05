Российские артисты выступили в госпитале перед участниками спецоперации

В мероприятии приняли участие автор-исполнитель Виктор Пеленягрэ, группа "Унесенные ветром", Дмитрий Чижов, Елена Асте и другие

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские артисты и телеведущие выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

"Популярные российские артисты, авторы музыкальных хитов и телеведущие присоединились к акции Минобороны России "Лучшим воинам мира" и провели творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко в Москве", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что среди участников встречи - композитор и автор-исполнитель Виктор Пеленягрэ. В акции также участвовали группа "Унесенные ветром", певцы Дмитрий Чижов и Елена Астет, актер театра и кино, телеведущий Сергей Рублев, телеведущая и медиапродюсер Диана Бичарова, певица Светлана Ларионова, автор и исполнитель, основатель панк-шансона Костя Холодный (Пакидов).

"Сегодняшний концерт - это небольшой подарок, который мы хотим сделать вам. Мы понимаем, что слова не в силах передать всю благодарность за вашу бескорыстную службу", - подчеркнула Бичарова, ведущая творческого вечера.

В ходе концерта, который прошел перед одним из лечебных корпусов госпиталя, артисты исполнили песни "Позови меня тихо по имени", "Как упоительны в России вечера", "Чашка кофею", "Краски осени", "Разговор с Москвой", "Гимн волонтеров" и "Ангелы добра".

Рублев прочитал стихи в жанре мелодекламации. "Мы хотим, чтобы этот вечер стал символом единства, солидарности и надежды на победу. Мы верим в ваши силы, мы верим в вашу настойчивость, и готовы поддерживать вас в каждом шаге вашего пути к выздоровлению и восстановлению", - обратился он к собравшимся.

Акция "Лучшим воинам мира"

Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.