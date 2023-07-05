Российские старообрядцы сняли фильм о духовной жизни таежной отшельницы Агафьи Лыковой

Его планируют показать на кинофестивалях и онлайн-платформах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый фильм о таежной отшельнице Агафье Лыковой "Агафья и Сонечка" снят по итогам двух поездок авторов к месту ее проживания и рассказывает прежде всего о духовной составляющей ее жизни. Картину планируется демонстрировать на кинофестивалях и онлайн-платформах, сообщил ТАСС продюсер фильма, старообрядец-меценат Сергей Кондрашов.

"В последнее время снято уже не так мало фильмов про Агафью Карповну Лыкову, но они все-таки больше внимания обращают на какие-то бытовые условия - как она там живет одна, в окружении медведей, как там холодно, голодно, как вообще выживают в таких условиях. Нам же хотелось понять именно духовную составляющую - ради чего она там живет, так далеко от цивилизации, какие у нее цели, что она хотела бы передать миру? С точки зрения ее духовного мира ее никто не показывал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, создатели картины дважды отправлялись в тайгу к сибирской подвижнице - летом и зимой, сценарист и режиссер фильма Анатолий Бочкарев несколько недель жил и молился вместе с 79-летней подвижницей, всего же над картиной работали два года. В фильм также введена еще одна сюжетная линия - о юной христианке Софье, которую удочерила семья старообрядцев в Москве. Соня, вынужденная передвигаться в инвалидной коляске, узнает об Агафье, передает ей вместе со съемочной группой свои рисунки, а отшельница в ответ пишет ей письмо с наставлениями и молится за нее.

Как отметил Сергей Кондрашов, в мир Агафья Лыкова несет доброту, любовь и глубокую веру, что на личном опыте почувствовали и попытались передать создатели фильма.

"Она осталась последним представителем семьи, которая ушла от мирского проживания, у нее уже возраст преклонный, и она тоже уже понимает, что есть вопрос, что будет дальше. И Агафья говорит, что была бы рада, если бы и после нее христиане приезжали бы сюда и молились здесь, чтобы это место не пустовало. Для старообрядцев, для многих людей это место намоленное, это место духовной силы народа, и хотелось бы, чтобы оно таким и оставалось. Чтобы нашлись люди, которые могли бы продолжить это духовное служение именно в этом месте", - добавил продюсер.

В свою очередь предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий сообщил ТАСС, что собирается в скором времени вновь навестить Агафью Лыкову. "Собираюсь приехать. Мы несколько дней назад были рядом, в Горно-Алтайске, там несколько сотен километров [до заимки Лыковых], но, к сожалению, там был большой разлив, поэтому не удалось. Она ждет", - сказал митрополит Корнилий.

Агафья Лыкова

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника "Хакасский".

Ранее портал "Старообрядцы" провел закрытый показ фильма "Агафья и Сонечка" в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Создатели картины надеются, что его покажут по телевидению.