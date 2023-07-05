Мультсериал "Белые сны" о приключениях ученых-полярников в Арктике выйдет в 2024 году

Премьера состоится на платформе "Смотрим"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьера анимационного сериала "Белые сны" медиахолдинга "Цифровое Телевидение" о полярниках, защищающих природу Арктики, состоится в 2024 году на платформе "Смотрим". Об этом ТАСС в кулуарах форума "Российская креативная неделя" сообщил генеральный директор медиахолдинга Роберт Гндолян.

"Мы приступили к производству анимационного сериала "Белые сны". Это сериал про молодых ученых в Арктике, которые, исследуя суровый край, попадают в разные приключения. Наша цель - показать науку нескучной. Героев ждут и открытия, и разные приключения, которые будут интересны как детям, так и родителям - этот проект для всех поколений. Наши персонажи будут не только заниматься наукой, но и научатся любить, помогать, дружить друг с другом и с животными Арктики. Уже сейчас мы видим, что сериал получается ярким и веселым. Зрители смогут увидеть проект в следующем году", - сказал он.

По сюжету полярники Юра и Коля живут и работают на станции, расположенной на дрейфующей льдине посреди Арктики. Герои помогают нефтяникам, участвуют в запуске нового дата-центра, спасают медведей и общаются с животными с помощью собственных изобретений. Производством сериала занимается входящая в медиахолдинг "Цифровое Телевидение" студия "Паровоз" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Проект сериала "Белые сны" от ярославского автора Андрея Золоткова выбрали из 400 заявок по итогам всероссийского "Мульт питчинга". Премьера первого сезона состоится на платформе "Смотрим".

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году он проходит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.