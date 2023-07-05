В Хабаровске открылся фестиваль театров кукол Дальнего Востока

Тема мероприятия - "За рамки рампы" - ориентирована на спектакли, рассчитанные на выход за пределы сцены

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. I Межрегиональный фестиваль театров кукол Дальневосточного федерального округа открылся в среду в Хабаровске спектаклем от хабаровского коллектива на сцене на набережной Амура, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль проводится по проекту "Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае" при поддержке губернатора Михаила Дегтярева и Президентского фонда культурных инициатив, приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Была проведена большая работа, приглашены театры Дальнего Востока, Санкт-Петербурга. Мы планируем, что фестиваль будет масштабироваться и выйдет за рамки Дальнего Востока и России. В перспективе [предполагается участие] наших соседей из Китая, стран Азии", - сказал журналистам министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин. Мероприятие планируется проводить каждые два года.

Фестиваль будет проходить по 8 июля, тема мероприятия - "За рамки рампы" - ориентирована на спектакли, рассчитанные на выход за пределы сцены. После открытия фестиваль продолжился спектаклем Магаданского областного театра кукол на сцене Хабаровского краевого театра кукол.

За звание лучшего театра кукол во время фестиваля поборются коллективы из Якутии, Магаданской и Амурской областей, Приморья и Хабаровского края. Жюри будет оценивать шесть спектаклей. Среди экспертов - режиссер-постановщик Калужского театра кукол Алексей Шульгач, критик и пресс-секретарь Московского театра кукол Анна Казарина, председатель жюри - доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры, художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский.

"Спектакли все разные, рассчитанные на возраст от ноля до 12+. Их объединяет одно - они создаются профессиональными режиссерами, актерами, художниками, профессиональными театрами", - сказал журналистам Голдовский. Он добавил, что всего в России свыше сотни профессиональных театров кукол, дальневосточные театры хорошо себя зарекомендовали.

Вне конкурса коллективы из Санкт-Петербурга представят свои спектакли в театре кукол и театре юного зрителя. В их числе - лауреат национальной премии "Золотая маска" "Крот, который мечтал увидеть солнце". Во время фестиваля запланированы мастер-классы, семинары и лекции специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. В Дальневосточном художественном музее в четверг откроется интерактивная выставка "Волшебный мир петербургских марионеток", на которой будут представлены уникальные куклы, афиши и фотографии спектаклей разных лет.