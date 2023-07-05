Фильм - призер Каннского кинофестиваля 2023 откроет Дни африканской культуры и кино в РФ

Показы пройдут 26, 27 и 28 июля в киноцентре "Ленфильм" в Санкт-Петербурге и в кинотеатре "Иллюзион" в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дни африканской культуры и кино, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июля, откроются бельгийским фильмом "Омен" (Augure), который является призером Каннского кинофестиваля этого года, сообщили ТАСС организаторы в среду. Мероприятие входит в программу фестиваля культуры "Петербургские сезоны" в рамках второго саммита Россия - Африка.

"Фильмом открытия станет картина "Омен" бельгийского рэпера родом из Конго Балоджи. Балоджи снял кино о своей этнической родине, это тонкий и магнетический портрет континента, в котором сливается христианская вера и языческие культы, городские легенды и черная магия. "Омен" получил приз "Новый голос" в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2023 года", - сообщили организаторы.

Дни африканской культуры и кино - первый фестиваль в России, где будет представлена культура Африки во всем ее многообразии, отметили собеседники агентства. В кинопрограмму вошли фильмы, представляющие разные страны африканского континента, в том числе документальная лента "Нолливуд: кое-что из ничего" нигерийского режиссера Абба Макама о киноиндустрии в Лагосе, которая производит до 50 фильмов в неделю. Зрители также смогут увидеть дебютный фильм француженки сенегальского происхождения Мати Диоп "Атлантика" - обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля в 2019 году, а также ленту "Истории о жу-жу" коллектива Surreal16. Картина рассказывает три истории о магии жу-жу, основанные на нигерийском фольклоре и городских легендах.

Показы пройдут 26, 27 и 28 июля в киноцентре "Ленфильм" в Санкт-Петербурге и в кинотеатре "Иллюзион" в Москве. Попасть на них можно бесплатно по предварительной регистрации, которая откроется за две недели до фестиваля. С 28 по 30 июля в кинотеатре "Аврора" также пройдут показы, организованные Роскино при поддержке Министерства культуры России. Полную кинопрограмму фестиваля объявят позже.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Сенегала, Посольства Сенегала в РФ, Фонда "Росконгресс", киностудии "Ленфильм", Роскино, Госфильмофонда.