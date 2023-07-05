В Москве покажут около 150 работ художников из Сибири

Как сообщил председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, сибирские регионы разнообразием подхода и пониманием искусства

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Почти 150 картин современных художников из Сибирского федерального округа отобраны на выставке "Сибирь-XIII" для показа в Москве. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

"Отобрали около 150 работ с этой выставки, которые мы предполагаем показывать на выставке в Москве. <...> И могу сказать, что Сибирские регионы отличаются разнообразием подхода и пониманием искусства. И вот в этом, мне кажется, есть интерес для московских художников", - сказал он.

Выставка "Сибирь-XIII" открылась в среду в Барнауле. Ранее в министерстве культуры региона сообщали, что на выставке представлено около 1,5 тыс. работ 713 художников, из них 112 художников из Алтайского края.