Минкультуры: по специальности устраиваются 80% выпускников в сфере народных промыслов

Статс-секретарь - замминистра культуры Надежда Преподобная сообщила, что образование в этой сфере на федеральном уровне осуществляют 10 творческих образовательных учреждений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Большинство выпускников федеральных творческих образовательных учреждений, обучавшихся в сфере народных художественных промыслов (НХП), устраиваются по специальности. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная в среду на выездном заседании комиссии Государственного совета по направлению "Культура" в рамках Российской креативной недели.

"Дисциплина "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" достаточно популярна. У нас не было недобора. Всегда есть желающие, всегда присутствует конкурс. 80% ребят устраиваются по специальности. И из нашего палехского училища устраиваются все", - сказала Преподобная.

По ее словам, образование в этой сфере на федеральном уровне осуществляют 10 творческих образовательных учреждений, по программам повышения квалификации в 2022 году отучились более 860 человек, а в 2023 году пройдут обучение более 580.

Замминистра также предложила активнее внедрять в повседневную жизнь, например, в одежду и дизайн, элементы народных художественных промыслов. "Хочется порой, чтобы они были больше интегрированы, хотя бы частично, в повседневную жизнь", - отметила Преподобная.

Включение НХП в образование

Информация о народных художественных промыслах, по мнению председателя правления Национального союза народных художественных промыслов, заместителя генерального директора Павловопосадской платочной мануфактуры Вячеслава Долгова, должна быть включена в образовательные программы школ и детских садов.

"Нужно, чтобы наши граждане, живущие в нашей стране, знали про это (народные художественные промыслы - прим. ТАСС) все. <…> Сейчас они ничего не знают, потому что нет в базовой системе подготовки обучения и воспитания информации об этом. <…> Нужно внедрить срочно в систему образования, начиная с дошкольного возраста, сведения о народном искусстве России и о народных художественных промыслах, и, начиная с детского сада, школы, [показывать] образцы этих вещей", - сказал он.

С тезисом о необходимости включения НХП в образование согласился и губернатор Рязанской области Павел Малков. "Нужно развивать систему образования, конечно же. Речь не только про подготовку мастеров, но даже банально про уроки труда в школах, на которых можно познакомиться с народными промыслами", - отметил он.

В свою очередь генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов предложил создать структуру, которая бы занималась выявлением молодых организаторов в сфере народных художественных промыслов. "Их надо выявлять. И самое главное, что в случае с НХП их нужно ориентировать, этим нужно заниматься фактически вручную", - сказал Карманов ТАСС после заседания. Он пояснил, что этих молодых людей важно сориентировать и обучить, показать им, какие возможности есть в этой области в стране.

Гендиректор фонда отметил, что без талантливого организатора не будет никаких проектов даже при большом финансировании. Он добавил, что выступает за практические решения в этой сфере для реализации конкретных проектов, и сообщил, что готов принять участие в работе такой группы.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В 2023 году она проходит в Москве с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.