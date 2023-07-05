Адель призвала фанатов не бросать предметы в артистов на концертах

Причиной этого заявления стала серия случаев неэтичного поведения людей во время концертов известных исполнителей

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Британская певица Адель в резкой форме раскритиковала людей, бросающих в исполнителей предметы во время концертов, и призвала своих фанатов воздержаться от подобной практики. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

"Вы заметили, что люди в последнее время забывают о <...> правилах этикета во время шоу? Они бросают <...> вещи на сцену. <...> Прекратите бросаться в артистов <...>!" - заявила певица во время своего концерта в Caesars Palace в американском Лас-Вегасе, где она выступала с программой "Выходные с Адель".

Издание поясняет, что причиной этого заявления стала серия случаев неэтичного поведения людей во время концертов известных исполнителей, когда фанаты бросали в артистов различные предметы, в том числе урны с прахом, кукол и мобильные телефоны. Подобным нападениям уже подвергались такие исполнители, как Пинк, Биби Рекса и Леди Гага.

В ряде случаев артистам был нанесен физический ущерб. В частности, американская певица албанского происхождения Биби Рекса получила травму во время своего концерта в Нью-Йорке из-за того, что 27-летний мужчина бросил в нее телефон. Медики диагностировали рассечение лба и наложили артистке три шва. Позже мужчина был арестован, его обвинили в нападении на певицу.