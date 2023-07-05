В Подмосковье в рамках проекта "Кинопарк" покажут более 100 фильмов в июле

Вход на все показы свободный

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 100 фильмов покажут на 43 площадках в 25 округах Московской области в рамках регионального проекта "Кинопарк" в июле, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Областной проект "Кинопарк" представил расписание бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах Подмосковья, запланированных в июле. 115 кинопоказов пройдут на 43 площадках 25 городских округов. Зрителей ждет насыщенная многожанровая программа. Состоятся показы анимационной комедии "Трио в перьях 2", пронзительной советской военной драмы "Помни имя свое", ироничной кинокартины "Непослушник 2", легендарного приключенческого боевика "Командир счастливой "Щуки" и многих других. Также в этом сезоне у "Кинопарка" появилась новая площадка - в Юсуповском сквере Долгопрудного, где можно смотреть фильмы рядом со сценой над Котовским заливом", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что вход на все показы свободный. Подробную информацию о сеансах можно узнать на интернет-ресурсах уличных кинотеатров, афиша показов также представлена на сайте Министерства культуры и туризма региона.