Выставку "Закат Цитадели" Музея Победы покажут в более чем 15 странах

Посетители смогут узнать подробнее об артиллерийско-минометном вооружении, бронетехнике, самолетах и оружии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставку "Закат Цитадели" Музея Победы, приуроченную к 80-летию Курской битвы, покажут в более чем 15 зарубежных странах, сообщила в среду пресс-служба музея.

"Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" в июле-августе 2023 года покажут в представительствах Россотрудничества в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции, Молдавии, Аргентине, Франции, Иордании, Бельгии, Казахстане, Китае, Шри-Ланке, Таджикистане, Туркменистане", - говорится в сообщении.

Центральная тема выставки - технический аспект знаменитого сражения. Представленные фотографии рассказывают о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. Посетители смогут узнать подробнее об артиллерийско-минометном вооружении, бронетехнике, самолетах и оружии. Экспонаты дополнены развернутыми комментариями об их использовании в ходе Курской битвы.

"Сегодня 80-летие Курской битвы, которая занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. По своему масштабу, размаху, военно-политическому значению она по праву считается одной из ключевых операций", - сказал на открытии выставки заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Выставка будет открыта для посещения в Музее Победы с 5 июля по 31 декабря 2023 года.

Генеральный информационный партнер выставки - информационное агентство России ТАСС.