Артисты из более чем 20 стран примут участие в цирковом фестивале "Без границ"

Он состоится с 14 по 17 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Артисты более чем из 20 стран мира приедут на Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" в Петербургский государственный цирк на Фонтанке (Цирк Чинизелли). Он состоится во второй раз с 14 по 17 сентября 2023 года, сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Цирке Чинизелли в Петербурге фестиваль будет в середине сентября", - сказала министр. Она также сообщила, что на него приедут артисты более чем из 20 стран. "Для нас это очень важно. Для арены не существует недружественных артистов", - отметила Любимова.

В 2022 году смотр состоялся впервые в ноябре.

После того как организаторы фестиваля в Монте-Карло направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России, было принято решение о проведении в 2022 году Международного фестиваля циркового искусства. Организацией занялся "Росгосцирк".