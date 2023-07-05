Прекрасное барокко, не будь ко мне жестоко: как в Большом театре появился "Король"

Итальянский композитор Умберто Джордано написал 12 опер, "Король" — последняя из них. В 1929 году она была создана специально для колоратурного сопрано Тоти даль Монте и представлена в Ла Скала. Когда певица завершила карьеру, со сцены вскоре ушел и "Король". Театры крайне редко берутся за это сочинение, да и в целом Джордано — на подмостках гость нечастый. Например, в Большом его музыка в последний раз звучала в 1897 году, когда ставили самую известную оперу композитора "Андре Шенье". Режиссер Юрий Муравицкий рискнул и взялся за непопулярный материал: российские зрители смогут впервые увидеть и услышать "Короля" на Камерной сцене Большого театра. На предпремьерном показе побывала редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

"Король" — постановка премьерная во многих смыслах. Для лауреата "Золотой маски" Юрия Муравицкого она — дебют в мире оперы. Прежде он работал только над драматическими спектаклями: был главным режиссером Московского театра на Таганке, выпускал премьеры в "Театре.doc", в МДТ им. А.С. Пушкина, в других столичных и региональных театрах, за границей. По словам режиссера, попробовать поставить оперу он хотел давно. Материал для первого раза достался необычный — как говорит Муравицкий, даже знатоки музыкального искусства нередко удивляются, узнав о существовании "Короля".

Знакомство с забытой оперой по видеозаписям оказалось не самым удачным: режиссер признался, что произведение ему показалось странным. Но на первой репетиции все изменилось. "Я попросил солистов от начала до конца исполнить эту оперу. И в их исполнении она мне музыкально очень понравилась. В этот момент, наверное, все сошлось: я понял, у меня дальше нет никакого преодоления, мне не нужно будет переступать через себя, я почувствовал в этом материале невероятную гармонию, и это музыкально, на мой взгляд, очень богатый материал", — поделился Муравицкий.

Умберто Джордано относят к представителям веризма — итальянского течения рубежа XIX–XX веков, которое по сути близко к реализму. Его главные особенности — правдивость и обращение к социально-психологическим конфликтам. Однако, по словам Муравицкого, "Король" — это не веризм в его абсолютном воплощении, композитор жонглирует стилями.

Подтверждает эту мысль и сам сюжет — легкомысленный и пасторальный. Действие оперы 1929 года разворачивается в XVIII веке. Прекрасная дочь мельника Розалина передумала выходить замуж за влюбленного в нее Коломбелло. Жених и родственники в отчаянии: чтобы понять причину, они приглашают гадалку, священника и судью. Пока те выдвигают свои предположения, Розалина рассказывает, что на прогулке в лесу она увидела короля и потеряла голову, к тому же птичка-славка напела ей предсказания счастливой и беззаботной жизни. Собрав гостинцы, мельник с женой и Коломбелло отправляются на аудиенцию к королю. Он соглашается помочь с одним условием: Розалина проведет с ним ночь. Родственники возмущены, но их арестовывают, а девушку приводят в замок. Розалина признается монарху в чувствах, но вскоре ее иллюзии рушатся: когда король раздевается, вместо сказочного красавца она видит немощного старика и просит вернуть ей Коломбелло. Монарх благодарит ее за то, что она напомнила ему о давнем чувстве любви, и благословляет их брак с юношей.

При чем здесь барокко

"Когда я прочитал либретто, мне показалось, что эта история может очень интересно открыться через барочную эстетику, — рассказал перед показом Юрий Муравицкий. — Обычно барочные спектакли такие помпезные, большие, а здесь возникла идея сделать "волшебную шкатулку". Что имеет в виду режиссер, становится понятно, как только открывается занавес. Минималистичную, темную, строгую Камерную сцену постановщики превратили в праздничное, богато украшенное пространство. Подмостки обрамляют золотые вензеля, лепнина и фигурки амуров, по краю — рампы в форме морских раковин, как в старинных придворных театрах. Сверху виднеются золотистые шестеренки — то ли оммаж механизму шкатулки, то ли тому, что речь пойдет о семье мельника.

Юрий Муравицкий © Антон Новодережкин/ ТАСС

В тесном пространстве и пышных нарядах, на фоне нарисованных декораций крестьянского домика герои выглядят как куклы в вертепном ящике. Увертюры и пролога в опере, можно сказать, нет — мы сразу слышим трио гадалки (Злата Рубинова), священника (Алексей Сулимов) и судьи (Кирилл Филин). Им горестно вторят мельник (Александр Маркеев) и его жена (Виктория Преображенская). Коломбелло (Захар Ковалев) надрывно "рассказывает" о том, как прекрасна была их любовь с Розалиной. Тени героев разрастаются и пляшут по заднику, руками артисты повторяют одни и те же движения, будто ими управляет кукловод.

Появившаяся Розалина (Екатерина Ферзба) напоминает пастушку со старинных французских сервизов или фарфоровую статуэтку: миниатюрная фигура в укороченном корсетном платье с передником, белые чулки, туфли с бантиками, мелкие кудри-пружинки. Своего рода Коломбина, которая в этой сказочной комедии хочет стать королевой. Звонкий, высокий голос подражает самой птичке-славке и честно рассказывает о намерениях жить во дворце.

Жених Коломбелло, хотя вместо белого балахона и носит подранную соломенную шляпу, всем своим образом напоминает Пьеро. Особенно когда с несчастным видом бродит по сцене и не может найти места ни себе, ни коробке с подвенечным платьем, которую ему вернула Розалина. Со своей ролью Захар Ковалев справился блестяще — страдания брошенного жениха он передал так иронично и непосредственно, что зал ловил каждую его реплику и смеялся даже там, где композитор, скорее всего, не предполагал шуток.

Королевский юмор

Безусловно, в таком комическом решении оперы большая заслуга режиссера: неожиданные находки появлялись одна за другой. Например, из-за кулис, повышая градус странности всей ситуации, выглядывали озорные плюшевые кролики (позже мельник поймал их, чтобы отнести в подарок королю). Условность происходящего подчеркивалась тем, что придворный хор был облачен в роскошные, но картонные платья — артистки, как вырезные куклы, просовывали руки в трафареты пышных нарядов.

Главный "поворот" Муравицкий оставил для финала. О нем перед показом вскользь (поэтому особенно интригующе) рассказывал и он сам, и артисты. Почему же Розалина, которая клялась родителям "либо король, либо монастырь", так резко переменилась ночью в замке? Густой красный свет озаряет сцену, и из-за ширмы вместо статного, облаченного в роскошную горностаевую мантию героя выходит жутковатый, похожий на восставшего из ада, старик. Точнее, он будто бы и есть зомби — движется, шатаясь и угрожающе вытянув вперед руки, края блузы напоминают потрепанные временем лохмотья. Впрочем, может, к концу этого гротескового действа у меня разыгралось воображение и другие зрители иначе считают образ "голого короля".

Заканчивается спектакль идиллически — под нарисованными "райскими" облаками Розалина и Коломбелло идут под венец, все герои радуются за них, а вместо птички-славки гадалка предсказывает им счастливую жизнь. Король, оставшись снова один, прижимает к себе, кажется, карманные часы, вспоминает прошлое и засыпает. "Я думаю, что персонаж мой достаточно прожил на свете и поэтому он знает, как нелегко молодым найти компромисс. И я понимаю, что он со своей стороны делает такой жест добра, помогая им сойтись и жить счастливо", — поделился исполнитель заглавной партии Дзамболат Дулаев. Кто же на самом деле король, посланник добра или герой кошмаров, зрителям предстоит решить для себя самим на показах в июле и сентябре.

Дарья Шаталова