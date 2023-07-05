В Туле в честь 100-летия Кукрыниксов представили 24 картины Михаила Куприянова

Экспозиция будет работать до 31 октября

ТАСС, 5 июля. В Тульском музее Порфирия Крылова представили 24 картины Михаила Куприянова, основную часть которых составляют произведения, переданные в дар коллекционером Владимиром Некрасовым. Выставка приурочена к 100-летию содружества Кукрыниксов, сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора "Тульского музейного объединения" Марина Кузина.

"В музее Порфирия Крылова было всего три работы Михаила Васильевича Куприянова. <…> В 2021 году свою коллекцию нам передал крупный бизнесмен Владимир Некрасов, в которой были и работы Куприянова, и теперь, в честь 100-летия Кукрыниксов, мы представляем их публике", - рассказала Кузина.

Заведующая музеем Порфирия Крылова Ольга Кузнецова уточнила, что на выставке представлены 24 индивидуальных работы Куприянова, 14 из которых - живопись, остальные - графика. Посетить выставку можно будет до 31 октября.

Кузина отметила, что Михаил Куприянов мастерски изображал воду, многие его картины написаны на Волге, на берегу Азовского моря в Геническе, а одна из представленных на выставке работ - в Венеции. "Творческое наследие Куприянова представляет очень большую художественную ценность", - добавила она.

Кукрыниксы - творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили Михаил Куприянов (1903-1991), Порфирий Крылов (1902-1990) и Николай Соколов (1903-2000). Совместное творчество Куприянова и Крылова началось в 1922 году, в студенческий период, в 1924 году к творческому союзу присоединился Соколов.

Куприянов - художник-живописец, график, карикатурист, в составе Кукрыниксов создал большое количество антивоенных карикатур, плакатов и листовок, опубликованных в газете "Правда" и "Окнах ТАСС".