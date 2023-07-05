В Москве 8 и 9 июля пройдет фестиваль "Новая классика"

На концерте прозвучат произведения Рахманинова в новой аранжировке, их исполнят пианист Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Новая классика" состоится в Москве 8 и 9 июля, его посвятят 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Программа приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Под открытым небом в "Зарядье" выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что программа откроется 8 июля в большом амфитеатре. На концерте прозвучат произведения Рахманинова в новой аранжировке. Их исполнят пианист, лауреат международных конкурсов Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом. В этот же день на сцену выйдут Владимир Мартынов и оркестр "Opus Posth" Татьяны Гринденко, чьи мелодии можно услышать в популярных советских и российских фильмах, например, в кинокартинах "Юность Петра" и "Михайло Ломоносов".

В воскресенье, 9 июля, всех желающих приглашают в большой амфитеатр на спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе "Мой Себастьян" режиссера Петра Главатских. Актриса Елизавета Арзамасова сыграет в нем жену композитора Анну Магдалену и расскажет о великом музыканте - муже, отце, семьянине и гении на все времена. Завершится день выступлением первого симфонического ансамбля под руководством пианиста, преподавателя Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Петра Айду.

"В малом амфитеатре на протяжении двух дней будет работать музыкальная лаборатория композитора, педагога, директора научно-творческого Центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николая Попова. Участники этого проекта исполнят сочинения современных российский и зарубежных композиторов, в которых традиционные инструменты взаимодействуют с электроникой, видеоизображением и светом. Также на площадках выступят и другие артисты", - добавили в пресс-службе.

Вход на все мероприятия свободный. Также будет доступна трансляция на странице парка в социальной сети.