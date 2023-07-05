Умер актер Вахтанговского театра Алексей Кузнецов

Заслуженному артисту России было 82 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России, актер Театра им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни мастер вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов", - отметила пресс-атташе, добавив, что о месте и дате церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

В театре принесли глубокие соболезнования родным и близким актера. Кузьмина напомнила, что Кузнецов более 50 лет служил в Вахтанговском театре. "Умный, интеллигентный, владеющий тонким юмором артист; режиссер, умеющий глубоко и подробно работать с актерами; опытный педагог, обладающий безупречным литературным вкусом", - вспоминают его коллеги.

Из биографии

Кузнецов окончил в 1964 году Театральное училище им. Бориса Щукина. Потом поступил в труппу Театра им. Вахтангова, в котором служил до конца жизни. В театре актер сыграл около 50 ролей. Сниматься в кино начал в 1954 году еще подростком ("Аттестат зрелости" и "Мы с вами где-то встречались"). Среди его кинообразов - таксист в "Зеленом огоньке", Кирсанов-старший в "Отцах и детях", герцог Бэкингем в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера". С 1967 года он преподавал в Щукинском училище.