Александр Ширвиндт получил спецприз кинопремии "Ника"

Актер стал лауреатом в номинации "Честь и достоинство"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт в среду получил специальный приз национальной кинематографической премии "Ника". Ширвиндт стал лауреатом в номинации "Честь и достоинство", передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения состоялась на сцене Театра Сатиры после спектакля "Где мы?!…", в котором Ширвиндт исполняет одну из главных ролей. Сразу после выхода артистов на поклон к ним на сцену поднялись президент "Ники" Андрей Кончаловский, ее основатель и художественный руководитель Юлий Гусман, директор Театра Сатиры Игорь Берлин и его художественный руководитель Сергей Газаров.

"Уже как два года академия "Ника" приняла решение, что великий Ширвиндт Александр Анатольевич достоин ее высшей награды - "Честь и достоинство". И все наши академики единогласно за это проголосовали. Ковид, постэпидемия - и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают все-таки начать с него [с Ширвинда] вручение этих наград, отдаем долги", - сказал Гусман.

Золотую статуэтку "Ники" Ширвиндту вручил Кончаловский, назвавший награждение лауреата приятной обязанностью. "Как президент, я имею огромное удовольствие тебе вручить эту премию и, как говорил мой отец, когда я получил свой орден, смотри, не потеряй", - сказал режиссер.

"Ника" - старейшая российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. В 2022 году премию не вручали. Номинация "Честь и достоинство" существует с момента учреждения премии, и впервые награды в этой категории вручались в 1988 году. Номинантов нет, премия вручается решением академии. С 2016 года премия в этой номинации носит имя Эльдара Рязанова.

Зрители приветствовали награждение лауреата стоя. Получая награду, Ширвиндт вспомнил ироничное замечание актрисы Фаины Раневской, которая называла статуэтки, ордена и награды похоронными приналежностями. "Но ни в одной стране мира, Андрон не даст соврать, нет такой магии получения значков, орденов, медалей и грамот, как у нас, - добавил артист. - У гардемаринов был девиз "Жизнь - родине, честь - никому". Вдумайтесь в эти замечательные слова".

О лауреате

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель. С 2000 года был художественным руководителем Московского театра сатиры, в октябре 2021 года на этом посту его сменил Сергей Газаров, а Ширвиндт стал президентом театра.

В кино Ширвиндт снимается с 1956 года. Среди наиболее известных работ: Павлик в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова, Альфред Шато-Жебюс в музыкальном фильме "Небесные ласточки" Леонида Квинихидзе, Харрис в комедии "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана и другие. В общей сложности он снялся в более чем 40 фильмах (не считая фильмов-спектаклей).

С 1958 года Ширвиндт преподает в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников - Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".