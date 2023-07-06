В Гостином дворе в Петербурге откроет площадку Литературный музей "ХХ век"

Центральной частью экспозиции станет выставка "Ловцы слов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный литературный музей "ХХ век" откроет в пятницу новую площадку в Большом Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Центральной частью экспозиции станет выставка "Ловцы слов", посвященная литературной жизни Петербурга-Петрограда-Ленинграда первой трети XХ века.

"Мы не подменяем другие литературные музеи, поскольку каждый из них уникален, каждый рассказывает о своем герое. И все они - мемориальные. Наш музей нацелен на то, чтобы в целом знакомить с литературным процессом ХХ века. Он очень многослойный, что даст почувствовать и наша новая выставка", - сказала корреспонденту ТАСС директор музея "ХХ век" Марина Линович. Она считает, что Гостиный двор удобен для литературной экспозиции, поскольку это знаковое место в центре города.

Новое пространство откроется при поддержке городского комитета по культуре в год 30-летия музея. Экспозиция, охватывающая период становления русской и советской литературы, займет около 500 кв. м на втором этаже Большого Гостиного двора. На выставке представят творчество Александра Блока, Леонида Андреева, Анны Ахматовой, Велимира Хлебникова, Михаила Зощенко, Евгения Шварца, Александра Грина, Самуила Маршака, Максима Горького, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского, Даниила Хармса.

Также подготовлена литературная выставка к 120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого. В ее основе - история жизни поэта в Писательском доме на канале Грибоедова, 9 и сюжет мемуарного очерка "История моего заключения", изданного в России в 1988 году. Планируется представить малоизвестные страницы биографии автора и принадлежавшие поэту предметы из фондов Литературного музея.

Материалы для экспозиционной площадки предоставили Российская национальная библиотека, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, архивный комитет Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов города, Музей политической истории России, Центральная городская детская библиотека имени Александра Пушкина.

Помимо музейной экспозиции, в новом пространстве Литературного музея создадут творческий креативный кластер, будут проходить театральные и литературно-музыкальные представления, арт-коллаборации, лекции и перформансы. Также музей планирует принимать выставки из других городов.

Экспозиционная площадка Литературного музея в Большом Гостином дворе будет работать с 10:00 до 22:00.