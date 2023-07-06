Большой театр представит премьеру оперы Умберто Джордано "Король"

Показы пройдут 6, 7, 8 и 9 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые осуществил постановку оперы композитора Умберто Джордано "Король", премьера спектакля состоится в четверг на Камерной сцене имени Б. А. Покровского.

"Большой театр продолжает традицию постановок малоизвестных и редко исполняемых сочинений. Именно этим объясняется обращение к опере Умберто Джордано "Король", которая никогда не шла в Большом. Даже знатоки музыкального искусства нередко удивляются, узнав о существовании этого произведения, которое ранее им никогда не приходилось слышать", - сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Из исторических источников известно, что мировая премьера оперы "Король", последней оперы композитора Умберто Джордано, состоялась в миланском театре "Ла Скала" 12 января 1929 года. Написана она была специально для певицы Тоти даль Монте. Она несколько раз и с большим успехом исполнила ведущую партию Розалины, однако после ухода со сцены певицы публика быстро потеряла интерес к этой опере.

"Умберто Джордано - практически новое имя для Большого театра. Лишь в 1897 году самая знаменитая опера композитора - "Андре Шенье" - была представлена на подмостках Большого силами итальянской труппы Дирекции Императорских театров. Так что опера "Король" по сути станет открытием для современного зрителя", - отметили в пресс-службе ГАБТ.

По сюжету дочь мельника Розалина передумала выходить замуж за влюбленного в нее Коломбелло. Случайно увидев в лесу короля, девушка захотела быть счастливой и богатой. Король велит привести Розалину в свои покои. Однако увидев короля без грима и роскошных нарядов, девушка приходит в ужас. Она вспоминает Коломбелло, понимая, что никто другой ей не нужен. Король обещает ей пышную свадьбу с возлюбленным и просит только о том, чтобы девушка сохранила его секрет.

В работе над спектаклем в Большом театре участвовали дирижер-постановщик Антон Гришанин, режиссер-постановщик Юрий Муравицкий, художник-постановщик Петр Окунев, художник по свету Евгений Подъездников, хормейстеры Александр Критский и Павел Сучков. Главные партии репетируют: (Король) Дзамболат Дулаев, Александр Полковников, Азамат Цалити; (Розалина) Тамара Касумова, Наталья Риттер, Екатерина Ферзба; (Коломбелло) Захар Ковалев, Артем Попов, Александр Чернов.

Создатели о спектакле

Перед премьерой оперы "Король" своими впечатлениями о работе над спектаклем поделились с журналистами его создатели. "Опера "Король" - мой дебют на оперной сцене", - сказал режиссер Юрий Муравицкий. "Когда я услышал музыку и прочитал либретто, я понял, что это мой материал. Возьмем сюжет. На первый взгляд, он может показаться незатейливым: действие разворачивается вокруг Розалины, невесты Коломбелло, охладевшей к своему жениху и перенесшей симпатии на Короля в надежде в дальнейшем "зажить королевской жизнью". Здесь мы сталкиваемся с тем, что происходит, когда человек поддается напрасной иллюзии. Мотив жизненно важный и не зависящий от временного контекста", - считает режиссер.

Он сообщил, что созданная версия "вполне классическая". "Мы не стали переносить действие в современность или, например, в будущее. Я ничего не менял в либретто, хотя небольшой сюрприз в финале все-таки будет. Дирижер-постановщик Антон Гришанин не вносил значительных изменений в партитуру. Мне кажется, что эта опера недаром называется "Король", и мне кажется, что король в этой опере - это своего рода альтер эго самого композитора Умберто Джордано", - сказал режиссер.

Мнением о своей героине поделилась с журналистами исполнительница роли Розалины певица Екатерина Ферзба. "На самом деле она не в разных мужчин влюбляется, на самом деле она любит только одного своего Коломбелло. Об этом говорит и музыка. Потому что самые красивые места в опере - это именно те, в которых она рассказывает о своей судьбе с Коломбелло", - отметила артистка.

По ее словам, в отношениях молодых героев сыграл свою роль юношеский максимализм. "Часто молодые люди сгоряча воспринимают какие-то эмоции или принимают за настоящие. И в силу своей убежденности следуют этой своей идее, которая на самом деле немножечко приводит их не туда, куда они сами хотели. Но мудрый король помогает понять девушке, что она действительно хочет", - пояснила артистка.

Со своей стороны исполнитель роли Короля певец Дзамболат Дулаев дал оценку своему герою. "Персонаж мой достаточно прожил на свете. Поэтому он знает, как нелегко молодым найти компромиссы. И я думаю, что он со своей стороны делает такой жест добра, помогая им все-таки сойтись и жить дальше долго и счастливо", - поддержал своего героя артист.

Премьерные показы оперы "Король" пройдут на Камерной сцене Большого театра 6, 7, 8 и 9 июля.