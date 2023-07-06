Джон Малкович получил премию Ассоциации иностранной прессы в Италии за вклад в кино

Премию за лучший фильм получила картина Марко Беллоккьо "Похищенный"

РИМ, 6 июля. /ТАСС/. Американский актер Джон Малкович стал почетным гостем 63-й церемонии вручения кинопремий Ассоциации иностранной прессы в Италии, известных как итальянский "Золотой глобус". В среду ему вручили почетную награду за вклад в кинематограф.

Малкович, который приехал со спектаклем в Неаполь, рассказал, что сейчас много работает в театре. Он отметил, что с Италией его многое связывает, в том числе работа с режиссерами Микеланджело Антониони (1912-2007) и Бернардо Бертолуччи (1941-2018). В беседе с корреспондентом ТАСС актер поделился, что хотел бы вновь работать с режиссером Паоло Соррентино, у которого он снялся в сериале "Новый Папа" (The New Pope, 2020). "Мне очень понравилось с ним работать. Прекрасный режиссер", - сказал Малкович. "Я думаю, что всегда есть что-то реальное в воображаемых персонажах", - отметил он, отвечая на вопрос о воплощенном им на экране Папе Римском. При этом Малкович уточнил, что незнаком с нынешним понтификом Франциском.

Премии за лучшую режиссуру, лучший фильм, лучшую мужскую и женскую роли, лучший документальный и короткометражный фильмы вручают журналисты иностранных изданий, работающие в Италии. Так, Микеле Д'Аттаназио, оператор фильма Микеле Плачидо "Тень Караваджо" (L'ombra di Caravaggio, 2022), получил статуэтку за лучшую операторскую работу из рук корреспондента ТАСС.

Лучшим фильмом была признана последняя лента Марко Беллоккьо "Похищенный" (Rapito, 2023), премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Как и многие его предыдущие работы, эта основана на реальной истории середины XIX века. Лента повествует о том, как на пороге объединения Италии мальчика из еврейской семьи крестят и забирают у родителей, чтобы дать ему католическое воспитание.

Работа Беллоккьо "Ночь на улице" (Esterno notte, 2022) о похищении итальянского политика, бывшего премьер-министра Альдо Моро (1916-1978) получила награду как лучший сериал. 20 лет назад режиссер, являющийся обладателем премий за карьерные достижения Каннского и Венецианского кинофестивалей, уже обращался к истории Моро и его трагической гибели от рук леворадикальных террористов в ленте "Здравствуй, ночь" (Buongiorno, notte, 2003).

Кинопремия Ассоциации иностранной прессы в Италии, учрежденная в 1960 году, входит в стране в число самых престижных, наряду с наградой "Давид ди Донателло", которую часто называют итальянским "Оскаром", и премией "Настро д'ардженто" ("Серебряная пленка").