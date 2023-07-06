На фестивале в Чувашии подведут итоги проекта по обмену открытками с вышитой картой России

Фестиваль пройдет 18-21 августа

ТАСС, 6 июля. Фестиваль "Вышитая Россия", который пройдет в Чебоксарах в августе, станет итоговой площадкой по обмену открытками с вышитой картой страны. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

"На фестивале "Вышитая Россия" мы сможем не просто подвести определенные итоги проекта. Это будет новая волна по обмену открытками, которые полетят из Чувашии во все регионы", - сказала собеседница агентства.

Всероссийский фестиваль "Вышитая Россия" пройдет в Чувашии 18-21 августа. В Чебоксары мастера привезут вышитые вручную карты своих регионов. По словам министра, на данный момент свое участие в фестивале подтвердили более 60 субъектов России.

Министр уточнила, что проект был инициирован Мариной Щербаковой из Ростова-на-Дону, Ольгой Николаевой из Ступино, Полиной Левиной и Екатериной Кожевниковой из Москвы. Для каждого субъекта Российской Федерации создана отдельная почтовая карточка. "Глава республики Олег Николаев уже отправил своим коллегам в новых регионах эти открытки, и наш Национальный музей отправляет и получает обратную связь", - добавила она.

Каликова напомнила, что процесс обмена открытками был запущен в конце мая. "На каждой открытке есть изображение самой вышитой карты России, изображение своего региона у каждого субъекта. Сейчас идет обмен открытками, скапливаются они в нашем Национальном музее. Но принять участие в акции по посткроссингу может любой желающий. Для этого можно обратиться в Национальный музей или самостоятельно найти в социальной сети "ВКонтакте" сообщество по обмену открытками с вышитой картой", - отметила собеседница агентства.

В декабре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев предложил всем регионам вышить собственные полотна и объявил о проведении фестиваля "Вышитая Россия". Идею поддержали Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.