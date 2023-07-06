Во Владивостоке открылось общественное пространство Третьяковки

Для проведения первых образовательных мероприятий в город прибыли специалисты галереи

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея при поддержке транспортной группы FESCO открыла общественное пространство во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, благодаря нашим партнерам, транспортной группе FESCO, благодаря всем тем, кто нам помогал здесь, благодаря моим коллегам, и я хотела бы сказать отдельное спасибо филиалу Государственной Третьяковской галереи в городе Владивостоке, <…> мы обрели свой порт, мы обрели свою гавань, и мы очень надеемся, что это первый шаг такого постоянного присутствия во Владивостоке станет следующим шагом в нашем большом дальнейшем пути в тот период, пока завершается строительство Музейного центра на Орлиной сопке", - сказала заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковки Татьяна Гафар.

Она уточнила, что пространство будет работать каждый день, кроме понедельника. Лекции и мастер-классы для посетителей пространства будут проходить с 7 июля. Для проведения первых образовательных мероприятий во Владивосток прилетели специалисты галереи: завотделом живописи второй половины XIX - начала XX века - отдела, где хранится коллекция собранная Павлом Третьяковым - Татьяна Юденкова, сотрудники отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи. Для детей в эти дни будут проходить мастер-классы по технике коллажа, знакомство с историей Дальневосточного морского пароходства и занятие, где будут зачитаны отрывки литературных произведений художника Виктора Васнецова.

Первой экспозицией в пространстве станет временная выставка "Искусство логистики - логистика искусства", которые во Владивостоке имеют прямую связь: в 1970-80-х годах на международные линии вышли суда FESCO, названные именами художников, произведения которых хранятся в коллекции Третьяковки: Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Бориса Иогансона и других.

Общественное пространство разместилось в историческом здании Дальневосточного морского пароходства в центре Владивостока. В 1910-х годах в доме располагалась контора торгового дома "Бринер, Кузнецов и ко". В советское время здание перешло во владение Дальневосточного морского пароходства. Глава Владивостока Константин Шестаков напомнил, что в здании, где теперь находится культурное пространство, раньше находилась касса и отделение связи, в которое приходили семьи моряков, чтобы отправить им телеграмму.