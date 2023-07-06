В Красноярский край на фестиваль этномузыки "Мир Сибири" приехали более 250 музыкантов

Мероприятие пройдет с 6 по 9 июля

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Более 250 музыкантов из 26 регионов России приехали для участия в конкурсной программе Международного фестиваля этнической музыки "Мир Сибири", который проходит на юге Красноярского края в Шушенском с 6 по 9 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Сегодня открывается Международный фестиваль этнической музыки "Мир Сибири" в поселке Шушенское. Для участия в конкурсной программе фестиваля приехали более 250 музыкантов из 26 регионов России. Это и коллективы, и отдельные исполнители", - сообщили в оргкомитете, отметив, что обладатели гран-при фестиваля получат по 200 тыс. рублей.

В рамках фестиваля выступят почетные гости из 12 стран. В частности, ожидаются музыкант и вокалист коллектива Enigma - Эндрю Дональдс из Ямайки, певица из Грузии Меги Гогитидзе, сербский трубач Марко Маркович со своим коллективом Brass Band.

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В 2022 году он проходил при поддержке Минкультуры РФ, под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и собрал рекордное число зрителей - 66,5 тыс. человек. В 2023 году около 400 человек из разных стран мира подали заявки на участие в конкурсной программе фестиваля.