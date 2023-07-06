Фонд "Кинопрайм" запускает ежегодный фестиваль отечественного кино

Первый пилотный фестиваль пройдет с 5 по 9 октября в формате профессионального форума с программой кинопрокатов и деловых мероприятий, рассказал исполнительный директор "Кинопрайма" и продюсера фестиваля Антон Малышев

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фонд "Кинопрайм" запускает ежегодный фестиваль актуального российского кино, который будет проходить в Геленджике и получит название "Маяк". Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора "Кинопрайма" и продюсера фестиваля Антона Малышева.

Как рассказал Малышев изданию, первый пилотный фестиваль пройдет уже в этом году с 5 по 9 октября в формате профессионального форума с программой кинопрокатов и деловых мероприятий. Он подчеркнул, что фестиваль будет полностью профинансирован фондом "Кинопрайм" и частными партнерами.

По словам Малышева, в конкурсе "Маяка" смогут принять участие полнометражные игровые фильмы, которые ранее не показывались в РФ. Сама конкурсная программа и состав жюри будут объявлены в начале сентября.

Некоммерческий фонд "Кинопрайм" начал свою работу в 2019 году и был учрежден Романом Абрамовичем. Организация занимается финансовой поддержкой авторского кино и арт-мейнстрима.