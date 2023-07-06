"Чебурашка", "Праведник" и "Поехавшая" возглавили рейтинг фильмов с социальным эффектом

Примером баланса зрительской симпатии и социального влияния также стали картины "Далекие близкие", "Трудные подростки 4" и "Нулевой пациент"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фильмы "Чебурашка", "Праведник", "Поехавшая", "Далекие близкие", а также сериалы "Трудные подростки 4" и "Нулевой пациент" возглавили рейтинг картин с наибольшим социальным эффектом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Национальной медиа группы" (НМГ).

Рейтинг подготовил Центр социального проектирования "Платформа" при поддержке "Национальной медиа группы", проанализировав кинопродукты 2022-2023 годов с точки зрения их ценностного воздействия на зрителя.

"Безусловными лидерами рейтинга стали шесть фильмов и сериалов, которые сильнее других отвечают реальным запросам аудитории. Среди них "Праведник", "Далекие близкие", "Трудные подростки 4", "Поехавшая", "Чебурашка" и "Нулевой пациент". Именно эти картины стали примером баланса зрительской симпатии (высокий рейтинг на онлайн-платформах) и социального влияния", - говорится в сообщении.

Наличие важной идеи наиболее высоко зрители оценили в фильмах "Праведник" (91%) и "Далекие близкие" (82%), а нового взгляда на актуальную проблему - в "Нулевом пациенте" (83%) и "Трудных подростках 4" (81%). Наиболее сильное сопереживание героям испытали те, кто смотрел "Праведника" (89%), "Нулевого пациента" (83%) и "Далеких близких" (82%). При этом изменения в герое, его пути в последнем фильме произвели на зрителей наиболее сильное впечатление по сравнению с другими фильмами-лидерами рейтинга (84%).

"Эти фильмы и сериалы, по мнению зрителей, надолго останутся в памяти, что говорит о точном попадании в свою целевую аудиторию. Они готовы также рекомендовать их своему окружению, что позволит усилить и расширить эффект воздействия картин в дальнейшем", - отметили авторы исследования.

Среди потенциальных лидеров рейтинга также проекты "Капельник", "Черная весна", "Жиза", "13 клиническая", "Тетя Марта", "Мира", "Алиса не может ждать" и "Непослушник" - эти фильмы и сериалы обладают более умеренными показателями воздействия на зрителя. Также в рейтинг вошли: "Два холма", "Идентификация", "Жизнь по вызову", "Стая", "Ева, рожай!", "Конец света", "Новенькие", "Монастырь", "Надвое", "Молодой человек", "Чекаго".

Среди всех участников рейтинга опрошенные также выделили примеры картин, подобных которым сегодня нужно снимать больше. В первую десятку вошли "Праведник", "Далекие близкие", "Трудные подростки 4", "Поехавшая", "Чебурашка" и "Нулевой пациент", а также "Мира", "Капельник", "Монастырь" и "Непослушник". "Именно они, по мнению зрителей, отвечают семейным ценностям, демонстрируют историю страны и гордость за ее достижения, а также показывают готовность к переосмыслению уроков прошлого, как исторических, так и культурных", - говорится в сообщении НМГ.