В Геленджике у нового кинофестиваля "Маяк" не будет президента

Руководить мероприятием будет продюсер, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новый фестиваль российского кино "Маяк", который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября, пройдет без президента, руководить им будет его продюсер, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в четверг.

"Президента нет и не будет, руководит фестивалем Антон Малышев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, известно ли, кто станет президентом киносмотра.

Собеседники агентства сообщили, что заявки на участие принимаются на официальном сайте фестиваля mayakfestival.ru с 10 июля до 4 августа. Конкурсная программа и состав жюри будут объявлены в начале сентября.

Ранее стало известно, что "Кинопрайм" запускает ежегодный фестиваль актуального российского кино "Маяк", который будет проходить в Геленджике. Пилотный фестиваль пройдет в этом году с 5 по 9 октября в формате профессионального форума с программой кинопрокатов и деловых мероприятий. "Маяк" будет полностью профинансирован фондом "Кинопрайм" и частными партнерами.

Программным директором "Маяка" стал кинокритик и куратор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин. Куратором деловой программы стала директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" - Ксения Болецкая. В деловую программу войдут паблик-токи с профессионалами киноиндустрии. При этом, как уточнили ТАСС в пресс-службе "Маяка", питчинги проектов на фестивале не предполагаются.

Некоммерческий фонд "Кинопрайм" начал свою работу в 2019 году, он был учрежден Романом Абрамовичем. Организация занимается финансовой поддержкой авторского кино и арт-мейнстрима.