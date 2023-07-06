6 июля, 12:00

Русский музей открыл выставку китайского художника Хань Юйчэня о Тибете

Автор сам представил свои произведения зрителям на церемонии открытия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в четверг в Мраморном дворце Санкт-Петербурга выставку живописи китайского художника Хань Юйчэня. Автор сам представил свои произведения зрителям на церемонии открытия, передает корреспондент ТАСС.

"На выставке показано 35 картин, которые я выбрал из ста, созданных мной во время десяти посещений Тибета. Они показывают повседневную жизнь в Тибете. Мы можем в этих картинах увидеть настоящий тибетский народ, который живет под солнцем", - сказал Хань Юйчэнь.

На картинах китайского художника изображены простые жители Тибета за повседневными занятиями и религиозными обрядами, на фоне своих традиционных жилищ и культовых сооружений, на пастбище, в горных долинах, у воды. Художник рассказал, что на его творчество большое влияние оказала русская живопись, в частности, произведения Ильи Репина.

Хань Юйчэнь считается одним из крупнейших современных мастеров китайской живописи. Он родился в 1954 году, с детства увлекался искусством, а сам занялся живописью с 1970-х годов. Тибет стал главной темой его творчества. Приезжая туда, он селится в домах местных жителей, вместе с ними работает, обсуждает повседневные заботы, чтобы наиболее достоверно отразить их жизнь в своих произведениях.

Выставка в Мраморном дворце продлится до 7 августа. 

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