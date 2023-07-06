В Самаре на выставке из Третьяковки представят около 170 работ основной коллекции

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что главной задачей является показать такие картины, как "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Охотники на привале" Василия Перова

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Около 170 работ из основной коллекции Третьяковки, включая картины "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Охотники на привале" Василия Перова, планируется представить на первой выставке "На вкус и цвет" на открытии самарского филиала культурного учреждения осенью. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн после осмотра здания Фабрики-кухни в Самаре, где разместится филиал Третьяковки.

"Я считаю главной задачей добиться того, чтобы на этой выставке были представлены такие шедевры, как "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Охотники на привале" Василия Перова. Это лишь два самых знаковых произведения, а всего мы планируем, что здесь будет порядка 170 работ из основной коллекции Третьяковки, все первые имена начиная с искусства конца 18 века и заканчивая уже искусством современным", - сказал депутат.

Хинштейн уточнил, что сейчас ведется обсуждение с руководством Минкультуры России, Третьяковки о том, чтобы на первой выставке "На вкус и цвет" привезли шедевры мирового уровня из основной коллекции, связанные с темой еды. "Работы идут достаточно интенсивно и активно, до конца лета текущего года все общестроительные работы на объекте должны быть завершены. Дальше перейдем к пусконаладочным [работам] с тем, чтобы уже осенью этого года прошла первая выставка и торжественное открытие самарского филиала Третьяковки", - рассказал Хинштейн.

Здание фабрики-кухни, где откроется филиал Третьяковской галереи, построили в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой, оно выполнено в виде серпа и молота. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас оно реставрируется. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Открытие филиала Третьяковки переносилось дважды, в последний раз - с мая текущего года. Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров сообщал ТАСС, что рассчитывает на начало работы культурного учреждения в третьем квартале этого года.