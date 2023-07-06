Валентина Ляпина сыграет Принцессу в экранизации "Бременских музыкантов"

Роль Короля в новом фильме исполнит Сергей Бурунов, атаманшу сыграет Мария Аронова, а Константин Хабенский - сыщика

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Актриса Валентина Ляпина, известная по молодежной мелодраме "Мир! Дружба! Жвачка", сыграет роль Принцессы в полнометражном художественном фильме "Бременские музыканты", производством которого занимается студия "Тритэ" Никиты Михалкова. Обновленный актерский состав фильма представили в четверг на очной защите фильмов компаний, которые являются лидерами кинопроизводства, в Фонде кино.

Проект был уже ранее представлен на двух питчингах Фонда кино в 2022 году. На одном из них создатели объявили, что главную роль в фильме исполнит звезда блокбастера "Майор Гром: Чумной доктор" Тихон Жизневский.

"Фильм будет изобиловать и музыкой, и танцами, и шутками. Трубадур - Тихон Жизневский. Принцесса - Валентина Ляпина, молодая актриса, новое лицо, поющее, танцующее", - сказал продюсер фильма, генеральный директор студии "Тритэ" Леонид Верещагин.

Роль капризного Короля в новом фильме также исполнит Сергей Бурунов, атаманшу сыграет Мария Аронова, а Константин Хабенский - сыщика. Исполнители ролей спутников Трубадура практически остались без изменений: Ирина Горбачева сыграет Кошку, Роман Курцын - Пса, на роль Осла утвердили Дмитрия Дюжева. В прошлом году на роль Петуха создатели планировали пригласить Юру Борисова, теперь эту роль исполнит актер Аскар Нигамедзянов.

"Бременские музыканты снимаются по мотивам знаменитых мультфильмов, но там есть дополнения, которых в мультфильме нет. Это и детство Трубадура, и знакомство с животными, еще несколько сюжетных линий, которые расширяют существенно мультфильм. Фильм будет изобиловать и музыкой, и танцами, и шутками", - добавил Верещагин.

Продюсер рассказал, что съемки планируют завершить в начале августа. Съемочная группа работала в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии. Ранее сообщалось, что режиссером картины стал Алексей Нужный.