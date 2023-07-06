Николай Лебедев снимет фильм "Кракен" с Александром Петровым в главной роли

По словам режиссера, актрису на главную роль пока что не выбрали

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Николай Лебедев, снявший фильмы "Экипаж", "Нюрнберг" и "Легенда №17", станет режиссером приключенческой драмы "Кракен" о военном подводном крейсере, который внезапно пропадает в Гренландском море. Главные роли сыграют актеры Александр Петров и Виктор Добронравов, рассказали создатели проекта на очной защите в Фонде кино в четверг.

К съемкам планируется приступить через 2 - 2,5 месяца. Ранее сообщалось, что режиссером картины станет Алексей Сидоров.

"Главного героя Виктора Воронина будет играть Александр Петров, его брата будет играть актер Виктор Добронравов. У нас также есть старший товарищ, наставник, друг и враг, по-всякому, антагонист. У нас есть замечательные актеры, которые готовы сняться в картине, я говорю об Алексее Гуськове и Андрее Смолякове", - сказал Лебедев.

По словам режиссера, актрису на главную роль пока что не выбрали. Ожидается, что в фильме будет много сцен, снятых в сложных декорациях, с пожарами и затоплениями. "Достаточно большое количество компьютерной графики будет задействовано в картине, поскольку большинство сцен происходит под водой. <…> В фильме будет много действия, будет много драматических сцен. <…> Пожары будут самыми настоящими, мы собираемся делать их в павильоне", - отметил он.

Продюсер фильма, генеральный директор студии "Тритэ" Леонид Верещагин рассказал, что для создания максимальной реалистичности съемочная группа консультируется с представителями Минобороны РФ. "По согласованию с руководством министерства обороны съемочная группа побывала в краснознаменном Северном флоте Российской Федерации, встречались с главнокомандующим ВМФ, получено полное одобрение. Сейчас идут последние согласования, где должны были уточнены детали военной формы, нюансы устава и так далее", - сказал он.

Однако продюсер отметил, что какие-то отклонения ради драматургии будут, так фильм относится к жанру фантастики и приключений.