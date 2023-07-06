Режиссер "Сердца Пармы" снимет романтическую комедию о путешествии во времени

Фильм Антона Мегердичева по рабочим названием "Гений" планируют представить осенью 2024 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Режиссер Антон Мегердичев (фильмы "Сердце Пармы", "Движение вверх", "Метро") снимет музыкальную романтическую комедию о путешествии во времени. Зрителям картину под рабочим названием "Гений" планируется представить осенью 2024 года, рассказали создатели фильма в четверг.

По сюжету главный герой, 30-летний Егор, работает в караоке, но мечтает исполнять собственные песни и жениться на своей возлюбленной, дочери миллионера. Однажды в собственном шкафу он находит портал в прошлое и придумывает план, который поможет ему осуществить все мечты.

"Еще одно название этого фильма, которое мне честно говоря, нравится больше, оно "Плагиатор", потому что это фильм о человеке, которому удается исполнять чужие хиты гораздо лучше, чем свои. <…> Это (снять фильм - прим. ТАСС) хочется в ненавязчивой, легкой манере. Хочется это действительно сделать в жанре романтической комедии, где слово "романтика" является основным. <…> Весь фильм будут исполняться хиты, определившие нашу популярную музыку за последние 30 лет, что, на мой взгляд, дает этой картине коммерческую составляющую неплохую", - сказал он на очной защите проекта в Фонде кино.

По словам Мегердичева, главные роли исполнят актеры Антон Риваль и Стася Милославская. В фильме также могут сыграть такие артисты, как Гоша Куценко, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин. Музыкальным продюсером картины выступит музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев.

Продюсер картины Юлия Иванова сообщила, что к съемкам рассчитывают приступить уже в августе. "Мы сейчас уже в активной подготовке. У нас кастинг, пробы есть, объекты уже выбраны. Планируем стартовать по съемкам 7-10 сентября. До конца года планируем закончить съемочный период. Ориентировочная готовность проекта - сентябрь 2024 года", - сказала она.