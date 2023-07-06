Ксавье Долан объявил об уходе из кинематографа

В будущем он может заняться рекламой

МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Тридцатичетырехлетний канадский режиссер, актер, сценарист и продюсер Ксавье Долан, ставший известным благодаря картинам "Я убил свою маму" (2009), "Мамочка" (2014) и "Это всего лишь конец света" (2016), объявил об уходе из кинематографа. Как рассказал кинематографист в четверг в интервью газете El País, в будущем он может заняться рекламой.

По ее информации, последние несколько проектов Долана, включая фильм "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" (2018), не увенчались успехом и получили множество негативных отзывов критиков, что крайне его разочаровало. "Я заканчиваю с кинематографом и режиссурой. У меня больше нет ни сил, ни желания посвящать два года проекту, который потом почти никто не увидит", - сказал Долан.

Его последний проект "Ночь, когда Логан проснулся", по словам автора, также провалился. Несмотря на международную известность автора, право на показ приобрели всего четыре страны (Канада, Испания, Франция и Япония). "Я ничего не заработал на сериале, в который вложил свои средства и деньги, которые мне одолжил отец. Это очень неблагодарное занятие, я устал и обескуражен", - пожаловался Долан. "Это заставляет меня думать, что мое кино плохое, но я знаю, что это не так", - добавил он.

Перед уходом Долан собирается выпустить еще один сериал совместно с платформой HBO. "Перед пандемией я пообещал снять с HBO сериал на английском языке, который пока находится в зачаточном состоянии. Я сделаю это, а потом завершу [карьеру]".

О дальнейших планах режиссер особо не распространяется. "Самым простым решением мне кажется заняться рекламой и [на вырученные средства] построить себе дом в деревне", - говорит он.

Ксавье Долан дебютировал в кинематографе в 2009 году, когда ему было всего 19 лет. За последнее десятилетие он успел снять восемь полнометражных фильмов, каждый из которых был показан на ведущих международных фестивалях, включая Каннский. В 2022 году он выпустил свой первый сериал из пяти эпизодов "Ночь, когда Логан проснулся" на французском языке, в центре сюжета была семейная драма.