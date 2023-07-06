Русский музей планирует создать сетевой культурный центр в нескольких провинциях Китая

В них могут проводиться обменные выставки, на базе которых можно организовать просветительские мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный Русский музей планирует создать в Китае сетевой культурный центр, который будет действовать сразу в нескольких провинциях. Об этом сообщила журналистам генеральный директор музея Алла Манилова во время открытия выставки китайского художника Хань Юйчэня в Мраморном дворце Санкт-Петербурга.

"Мы развиваем сотрудничество на китайском треке. Недавно наша делегация побывала сразу в шести провинциях Китая, были встречи на высоком уровне. Мы хотим, планируем реализовать очень крупный проект среди всего музейного сообщества России и осуществить не просто обмен выставками, а создание сетевого культурного центра Русского музея в Китае. Сетевого, потому что мы имеем в виду сразу несколько провинций", - сказала Манилова.

Она пояснила, что в таком культурном центре могут проводиться обменные выставки, на базе которых можно организовать просветительские мероприятия. Также планируется развивать виртуальные филиалы Русского музея, которые действуют по всему миру.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода - с Х по ХХI век, выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев России. Виртуальные филиалы Русского музея действуют в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. С помощью современных технологий посетители виртуальных филиалов имеют доступ к коллекции русского изобразительного искусства, знакомятся с русской культурой, историческим и художественным прошлым России.