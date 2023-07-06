6 июля, 14:33

В Киргизии отменили запланированный на август концерт Григория Лепса

Организаторы не указали причины этого решения

БИШКЕК, 6 июля. /ТАСС/. Концерт российского исполнителя Григория Лепса в Киргизии, запланированный на август, отменен. Об этом организаторы концерта сообщили в социальных сетях.

"Отмена концерта", - говорится в сообщении. При этом организаторы не указали причины отмены мероприятия.

Концерт Лепса должен был состояться 2 августа в одном из развлекательных заведений, расположенных на побережье озера Иссык-Куль.

С начала нынешнего года в Киргизии не состоялись запланированные ранее концерты российских исполнителей и групп, в том числе Моргенштерна (внесен в РФ в список иноагентов) и "Би-2". 

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