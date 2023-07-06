Более 70% опрошенных родителей считают, что мультфильмы должны воспитывать детей

Согласно результатам исследования Центра социального проектирования "Платформа" при поддержке "Национальной медиа группы", более 90% родителей считают уровень российской мультипликации высоким или средним

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 70% родителей убеждены, что мультипликация должна воспитывать детей, закладывать и развивать позитивные ценности. Такие результаты показало исследование Центра социального проектирования "Платформа" при поддержке "Национальной медиа группы", которое в четверг в рамках Российской креативной недели представила руководитель исследовательского департамента в ЦСП "Платформа" Дарина Яцкова.

"Разговаривать с детьми крайне сложно, поэтому мы пошли через родителей детей в возрасте от двух до восьми лет. Мы спрашивали, что же вы видите в этом мультфильме для вашего ребенка: учит ли он его быть хорошим, здоровым, заботиться о близких?" - представила исследование Яцкова.

Согласно результатам исследования, более 90% родителей считают уровень российской мультипликации высоким или средним. Яцкова отметила, что в основном современные мультфильмы критикует старшее поколение.

Кроме того, 72% опрошенных уверены, что мультфильмы должны воспитывать ребенка, а 88% считают, что анимация сильно влияет на внутренний мир. Также 62% родителей отметили, что страна происхождения фильма не влияет на формирование "правильных ценностей", однако около трети опрошенных считают, что отечественный контент полезнее для ребенка.

Большинство респондентов - 63% - выделили в качестве основных задач мультипликации побуждение к уважению родителей и старших. Среди других популярных ответов также интерес к окружающей среде, забота о пожилых людях, патриотизм, забота о пространстве вокруг себя.

Исследование показало, что "Фиксики", "Три кота", "Барбоскин", "Лунтик", "Простоквашино" и "Маша и медведь" пользуются наибольшей популярностью как у детей, так и у родителей. Яцкова назвала их "поистине семейными". Среди современных героев, по мнению родителей, наибольшее влияние на детей оказывает Коржик из "Трех котов" и Лунтик. Маша из популярного сериала "Маша и Медведь" вызывает спорную оценку. Среди самых популярных персонажей советских мультфильмов назвали Кота Леопольда.

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году он походит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.