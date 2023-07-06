В массовке фильма о группе "Руки вверх" снимутся более 70 тыс. человек

По словам продюсера фильма Дениса Жалинского, создатели решили не делать фильм в жанре классического байопика, а больше уйдут в детективную составляющую

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большой концерт группы "Руки вверх" на стадионе "Лужники" в июле войдет в одноименный полнометражный фильм о музыкантах, съемки которого начнутся в конце месяца. Таким образом в самой большой массовой сцене будущей картины снимутся более 70 тыс. человек, сообщил продюсер, фронтмен "Руки вверх" Сергей Жуков во время представления фильма на питчинге Фонда кино в четверг.

"Двадцать второго [июля] у нас большой концерт в "Лужниках", будет больше 72 тыс. человек. В прошлом году мы уже собирали "Лужники", решились в этом году собрать второй раз. Все получилось, чуть меньше, чем через 20 дней у нас концерт, первые съемки пройдут там. Как раз в "Лужниках" мы будем снимать заявочные первые кадры нашего кино, финал истории и, конечно, сами концертные номера и песни. Вольно-невольно 70 тыс. [человек] примут участие в съемках. У нас прекрасная экономия на массовке, мы точно знаем, что они будут очень счастливы увидеть себя на экране потом", - сказал музыкант.

По словам продюсера фильма Дениса Жалинского, создатели решили не делать фильм в жанре классического байопика, а больше уйдут в детективную составляющую. По сюжету на репетиции концерта в "Лужниках" происходит неудавшееся покушение на Жукова. Необходимо отменять завтрашний концерт в "Лужниках", но уже 70 тыс. билетов продано. Поскольку Жуков не хочет разочаровывать фанатов, за оставшиеся до концерта сутки вокалист пытается вспомнить свое прошлое, чтобы выяснить, что за человек пытается сорвать выступление группы.

"Таким образом через флэшбэки мы будем вспоминать и оказываться во всех этапах жизненного пути группы "Руки вверх". Будем перемещаться в 1990-е, когда группа только зарождалась, будем свидетелями рождения всех основных хитов. Но кроме истории группы, мы также будем параллельно видеть, как развивалась и менялась наша современная Россия, как строился современный шоу-бизнес", - добавил продюсер.

Съемки фильма стартуют в конце июня, в преддверии концерта группы в "Лужниках", а затем продолжатся осенью. Фильм планируют закончить во второй половине 2024 года. На роль молодого Жукова создатели рассматривают актеров Михаила Сотникова и Владислава Прохорова, исполнителя роли Алексея Потехина выбирают между Глебом Калюжным и Ильей Русем.